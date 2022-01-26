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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء موسم عصر القصب فى ثالث مصانع انتاج السكر بقنا

بدء موسم العصير بمصنع
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم الأربعاء بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر دشنا، وبرفقته المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز، رئيس مصانع سكر وتكرير دشنا ، والنائب سيد فؤاد أبوزيد ، عضو مجلس النواب ، و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وتابع محافظ قنا ، خلال جولته بالمصنع كافة مراحل الإنتاج بدءاً من عمليات الشحن و التفريغ والعصر و التسخين والمعالجة حتى وصوله إلى المنتج النهائي والتعبئة، معرباً فى كلمته عن سعادته بالتواجد في هذه القلعة الصناعية، و الشكر لجميع العاملين بالمصنع.

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وأكد الداودى ، ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لتنمية هذه الصناعة ، لا سيما وأن محافظة قنا تُنتج حوالى ٣٦٪؜ من اجمالى انتاج مصر من السكر ، و بها ٣ مصانع لانتاج السكر.

واختتم محافظ قنا ، زيارته للمصنع بتفقد الصوبة الزراعية المُعدة لزراعة قصب الشتلات ، كما تفقد مزرعة بنجر السكر التى قام بزراعتها المصنع كتجربة تمهيداً للتوسع فى زراعته حال نجاحها ، خاصة أنه يتميز بإنتاجية عالية من السكر .

من جهت، أوضح المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز ، أن الشركة استعدت لموسم العصير بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى دشنا وتنتهى بمصنع السكر، موضحاً أن المساحة الاجمالية المنزرعة بالقصب ويتم توريد محصولها للمصنع تبلغ حوالى ٢٢ ألف فدان وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ٧٥٠ الف طن سكر سنوياً .

و أكد عبدالعزيز ، الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرا لإرتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعى و الكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف و غاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة و كبريتات الصوديوم و خميرة الخبز الطازجة و الجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت و العجائن العطرية و مكسبات الطعم والرائحة .

بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
بدء موسم العصير بمصنع سكر دشنا
قنا السكر مصنع سكر دشنا تكرير موسم عصر القصب القصب

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