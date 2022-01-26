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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إسرائيل: نأمل بتوسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل السعودية وإندونيسيا

وزير خارجية إسرائيل:
وزير خارجية إسرائيل: نأمل بتوسيع اتفاقيات التطبيع

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، عن أمله في البناء على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية، وإقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية وإندونيسيا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصفقات تستغرق وقتًا؛ وفق ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وتشترط السعودية وإندونيسيا، إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام  1967 وفق مبدأ حل الدولتين، قبل إبرام أي اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

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وبحسب الصحيفة، قال لابيد في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إن إسرائيل تتطلع إلى توسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل دولًا أخرى إلى جانب الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأضاف: "إذا سألتني ما هي الدول المهمة التي نتطلع إليها، فإن إندونيسيا واحدة منها، والسعودية بالطبع؛ لكن هذه الأمور تستغرق وقتًا"؛ وفق تعبيره.

وأشار لابيد، إلى أن هناك دولًا أصغر - لم يحددها - يمكنها تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال العامين المقبلين.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات رسمية، إلا أن السعودية سمحت عام 2020 للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور عبر أجوائها إلى الإمارات.

وحلقت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ، عبر الأجواء السعودية عندما زار الإمارات الشهر الماضي.

إسرائيل لابيد التطبيع الدول العربية السعودية

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