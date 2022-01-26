جلسة مباحثات رباعية بين السيسي وملك البحرين وبن زايد وأل مكتوم حول القضايا الإقليمية

أذاعت فضائية “ اكسترا نيوز ” خبرًا عاجلًا ، على لسان السفير بسام راضي متحدث الرئاسة ، أن الرئيس السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم .





وأضاف، أن انعقاد جلسة رباعية شهدت مباحثات بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة





التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب تصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

وأكد الرئيس خلال لقائه مع سمو الشيخ محمد بن زايد ، أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، مجدداً سيادته في هذا الإطار الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، ومؤكداً إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة.