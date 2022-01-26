إسرائيل: استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الأسبوع المقبل

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب مستعدة لمواصلة المحادثات الحدودية البحرية مع لبنان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، كشف شتاينتس أن "المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أمريكية ستستأنف الأسبوع المقبل.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن بلاده جاهزة لعودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وذلك خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في بيروت، يوانا فرونيسكا، في قصر بعبدا.

وقال عون إن لبنان جاهز لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة وسيادتها.

ومن المرتقب أن يزور آموس هوكشتاين موفد واشنطن إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بيروت في فبراير المقبل، حسبما أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية.

وتأجلت الزيارة لأسباب لم تعرف حقيقتها بعد، إذ ذكرت مصادر متابعة لملف التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود، ترجيحها أن يكون السبب هو انتظار الجانب الأمريكي ما ستؤول إليه مفاوضات فيينا بالنسبة إلى الاتفاق النووي الإيراني.