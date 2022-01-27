عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| وزارة الاستثمار تختتم مشاركتها في منتدى ومعرض اكتفاء لعام 2022

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار

اختتمت وزارة الاستثمار السعودية مشاركتها في منتدى ومعرض اكتفاء 2022، المقام في مدينة الظهران على مدى ثلاثة أيام من 24 إلى 26 يناير، بحضور ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.


وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس” فقد استعرضت الوزارة -خلال مشاركتها- الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتعريف بما تقدمه الوزارة لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحفيز وجذب الاستثمارات، واستعراض إصلاحات بيئة الأعمال في المملكة، إضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

اقتصاد السعودية| الوطنية للإسكان تطلق مشروع بيلار بمحافظة جدة

اقتصاد الكويت| البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض في مؤشراتها

وعقدت الوزارة مجموعة من الاجتماعات الثنائية لتقديم الاستشارات والدعم للمستثمرين، ومناقشة سبل التعاون المشترك مع الجهات الحكومية وتعزيز الاستثمارات مع القطاعات الخاصة، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والمياه والمعادن ومعدات الصناعة والتصنيع والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر جناح "استثمر في السعودية".


وقدمت الوزارة على هامش المعرض ورشة عمل ناقشت فيها أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة وآلية جذب الاستثمارات وتعزيزها في القطاعات ذات الأولوية، وذلك من خلال استغلال المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة.


يذكر أن منتدى ومعرض اكتفاء 2022 مبادرة إلى توطين المحتوى المحلي لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل والبحث والتطوير وتنمية سلاسل الإمداد المحلية، التي تُعنى بإجمالي القيمة المضافة في المملكة.

السعودية الجهات الحكومية تكنولوجيا المعلومات الاستثمار القيمة المضافة الاستثمارات جذب الاستثمارات البتروكيماويات

ترشيحاتنا

إيران: تصريحات وزيرة خارجية بريطانيا ملفقة وغير مسئولة

هيونداي تجسد مستقبل القيادة في معرض كوريا للابتكار في دبي

غينيا الاستوائية تُقصي مالي من كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح

أشرف صبحي: لاعبو الفراعنة أسعدوا المصريين بأدائهم أمام كوت ديفوار

ياسر ريان: الفرص الضائعة في مباراة مصر وكوت ديفوار شيء صحي |فيديو

العامة للاستثمار: 815 شركة إماراتية عاملة في مصر باستثمارات 6 مليارات دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

طبيب المنتخب يكشف حجم إصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي

أحمد موسى يبكي على الهواء مباشرة حزنا على ياسر رزق.. فيديو

تعرف على إصابة محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

فيديو جراف| مي سليم تكشف أسباب طلاقها مرتين ومواصفات فتى أحلامها

دفاية كهربائية تتسبب في اختناق أسرة كاملة.. تعرف على مخاطرها |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ