اقتصاد السعودية| وزارة الاستثمار تختتم مشاركتها في منتدى ومعرض اكتفاء لعام 2022

اختتمت وزارة الاستثمار السعودية مشاركتها في منتدى ومعرض اكتفاء 2022، المقام في مدينة الظهران على مدى ثلاثة أيام من 24 إلى 26 يناير، بحضور ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.



وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس” فقد استعرضت الوزارة -خلال مشاركتها- الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتعريف بما تقدمه الوزارة لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحفيز وجذب الاستثمارات، واستعراض إصلاحات بيئة الأعمال في المملكة، إضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

وعقدت الوزارة مجموعة من الاجتماعات الثنائية لتقديم الاستشارات والدعم للمستثمرين، ومناقشة سبل التعاون المشترك مع الجهات الحكومية وتعزيز الاستثمارات مع القطاعات الخاصة، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والمياه والمعادن ومعدات الصناعة والتصنيع والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر جناح "استثمر في السعودية".



وقدمت الوزارة على هامش المعرض ورشة عمل ناقشت فيها أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة وآلية جذب الاستثمارات وتعزيزها في القطاعات ذات الأولوية، وذلك من خلال استغلال المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة.



يذكر أن منتدى ومعرض اكتفاء 2022 مبادرة إلى توطين المحتوى المحلي لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل والبحث والتطوير وتنمية سلاسل الإمداد المحلية، التي تُعنى بإجمالي القيمة المضافة في المملكة.