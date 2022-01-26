وزراء التخطيط والتضامن والبيئة يتفقدون جناح شباب قمة المناخ في معرض الكتاب

برفقة عضو التنسيقية...

افتتح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين، بحضور لفيف من الوزراء وممثلي الهيئات الدولية والعربية.

تشارك في المعرض، مؤسسة شباب بتحب مصر، الممثل الرسمي لتحالف المناخ الإفريقي في مصر، من خلال جناح شباب قمة الجناح في صالة رقم ٣ جناح رقم B23، وذلك من خلال أحمد فتحي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

استقبل الجناح، اليوم، هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتناولت زيارات الوزراء شرح عن المناخ، الذي يتناول الطريق إلى قمة المناخ 27 في شرم الشيخ المزمع انعقادها العام الجاري، وأهم الاحداث المعنية بالمناخ، منذ قمة جلاسكو وحتي معرض الكتاب، إلى جانب تقديم توعية لزوار المعرض عن أهمية التوعية بالتغيرات المناخية وأبرز البرامج التي تنفذها المؤسسة للاستعداد لهذه القمة، منها برنامج رواد المناخ، ومشروع شجرة النيل، ومشروع الضفاف النظيفة، كذلك تدشين الاتحاد المصري للتغيرات المناخية.

ويرحب الجناح بزوار المعرض الراغبين في المشاركة في الأنشطة المتنوعة المتعلقة.