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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

70 دار نشر سورية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

قال رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ، إن مشاركة دور النشر السورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 هذا العام تحمل طابعاً مميزاً وفريداً مع عناوين جديدة.

وأضاف «حافظ» في تصريح لمراسل وكالة «سانا» بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إن اتحاد الناشرين السوريين يشارك بأكثر من 70 دار نشر تحمل معها كل ما هو جديد ومغن للقارئ المصري والعربي وتحمل عناوين في كل المجالات العلمية والثقافية والسياسية والتاريخية والدينية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الندوات التي سيشارك فيها الاتحاد على هامش المعرض وضمن فعالياته إضافة إلى المشاركة في ندوات لتنمية صناعة النشر عربياً، لافتاً إلى حضور العديد من الكتاب السوريين مع إصداراتهم التي راعت دور النشر أن تكون إصدارات جديدة لأول مرة في المعرض تتناسب مع أهميته وحيوية الكتاب السوري.

بروتوكول تعاون مشترك

وتابع: «هناك مشاركة سورية لافتة في جناح الأطفال المليء بالورشات المخصصة للطفل ومشاركة واسعة في انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات اتحاد الناشرين العرب التي ستعقد على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب كما نسعى أيضاً لتجديد بروتوكول التعاون المشرك بين اتحادنا واتحاد الناشرين المصريين الذي نوقعه سنوياً لدعم أطر التعاون المشترك بما يغني المكتبة العربية».

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، افتتحا اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، والمقرر استمرار فعالياته حتى السابع من فبراير المقبل.

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع بإجمالي 5 قاعات للعرض تضم 879 جناحاً ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية إلى 1063 دار نشر وتوكيلا من 50 دولة عربية وأجنبية وتصل المشاركة العربية إلى 298 ناشراً عربياً.

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