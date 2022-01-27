عمدة "نجريج" يوضح الفرق بين أداء محمد صلاح مع المنتخب وليفربول.. فيديو

قال ماهر أنور شتية عمدة قرية نجريج، إن أهل القرية شعروا بسعادة بعدما سجل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي ركلة الترجيح الحاسمة ضد منتخب كوت ديفوار في الدور النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية .

وأضاف شتية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن ظروف جائحة كورونا أعاقت محمد صلاح عن التواجد المكثف في قريته والتواصل مع الأهالي: "صلاح أكثر اللاعبين انتماء لمصر وقريته وفرحته دائما ما تكون في القرية ويقضي وقته في شقته بالقرية بعد انتهاء الدوري قائلا" اتصلت به وقلت له يا محمد مش هنشوفك قالي يا عمو ظروف كورونا".

واوضح شتية، أن محمد صلاح قاد المنتخب الوطني للتأهل لنهائيات كأس العالم، لافتًا إلى أنه لا يلعب بمفرده لأن كرة القدم لعبة عالمية: "محمد من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم وادائه في ليفربول يختلف كثيرا عن أدائه في منتخب مصر ونتمنى أن يحقق صلاح بطولة للمنتخب الوطني".