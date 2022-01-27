بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة البطاطس

كفتة البطاطس من الأطباق الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لا يقاوم.
قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كفتة البطاطس بأسهل الخطوات.
مقادير كفتة البطاطس
كيلو بطاطس مهروسة
2 بصل احمر مبشور
2 طماطم مكعبات
2 فلفل احمر
فلفل حار
4 معالق كبيرة دقيق
2 بيض
4 معالق كبيرة زيت
ملح وفلفل
بابريكا
زيت للقلى
طريقة تحضير كفتة البطاطس
- تخلط بطاطس وبصل وفلفل أحمر وفلفل حار وطماطم ودقيق وبيض وزيت وتتبل بملح وفلفل وبابريكا
- ثم يشكل الخليط أقراص ثم تقلى في زيت على الجانبين
- حتى يصبح لونه ذهبي وتقدم بالهنا