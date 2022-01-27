بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة البطاطس

كفتة البطاطس من الأطباق الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كفتة البطاطس بأسهل الخطوات.

مقادير كفتة البطاطس



كيلو بطاطس مهروسة

2 بصل احمر مبشور

2 طماطم مكعبات

2 فلفل احمر

فلفل حار

4 معالق كبيرة دقيق

2 بيض

4 معالق كبيرة زيت

ملح وفلفل

بابريكا

زيت للقلى



طريقة تحضير كفتة البطاطس



- تخلط بطاطس وبصل وفلفل أحمر وفلفل حار وطماطم ودقيق وبيض وزيت وتتبل بملح وفلفل وبابريكا

- ثم يشكل الخليط أقراص ثم تقلى في زيت على الجانبين

- حتى يصبح لونه ذهبي وتقدم بالهنا