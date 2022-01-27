ضياء السيد: كيروش مدرب كبير.. وكلنا نعمل من أجل منتخب مصر

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر، أن الفراعنة تعرضوا لضغط قبل مباراة كوت ديفوار، في مباراة دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وأضاف السيد، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2:"كيروش مدرب كبير وأضاف عددًا من الوجوه الشابه بالمنتخب وله دور في التعامل النفسي مع اللاعبين وكذلك وائل جمعة ومحمد شوفي لهما دوران كبيران والفوز اليوم يعيد الثقة بالمنتخب".

واختتم: "العلاقة بين الجهاز الفني جيدة، وكلنا نعمل من أجل منتخب مصر، ومن حق الناس أن تنتقد ولكن باحترام".

ويذكر أن منتخب مصر حقق فوز على منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وصعد المنتخب لدور الثمانية وسيواجه منتخب المغرب يوم الأحد المقبل.