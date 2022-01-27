اتحاد الصناعة البريطانية يحذّر من ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 1977

يبدو أن بيانات اتحاد الصناعة البريطاني ستعزز مخاوف بنك إنجلترا من أن التضخم المرتفع سيقود المصنعين البريطانيين إلى زيادة الأسعار ما يعزز فرص رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.

وأظهرالمسح الربع سنوي للاتحاد أن نسبة المصنعين البريطانيين الذين يتوقعون رفع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة هي الأعلى منذ 1977.

وسجلت طلبيات المصانع البريطانية ارتفاعا مع زيادة في الاستثمار ونمو قوي في الطلب على الصادرات هو الأعلى منذ عام 2018، لكن التفاؤل مهدد بسبب معاناة الشركات من ارتفاع حاد في تكاليف المواد الخام مع نقص العمالة.

وارتفعت تكاليف الشركات المصنعة في الأشهر الثلاثة حتى يناير بأكبر قدر منذ أبريل 1980 وأبلغ 42% من الشركات عن قدرة محدود في التصنيع بسبب نقص العمالة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1973.

وفي ديسمبر الماضي، بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 30 عامًا عند 5.4%، لكن توقعات الخبراء تشير إلى أنه قد يتجاوز هذا المعدل في أبريل المقبل.