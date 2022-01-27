وزير خارجية الإمارات: حريصون على تعزيز العلاقات مع الفاتيكان على مختلف الأصعدة

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الفاتيكان على مختلف الأصعدة، موضحا الدور المهم للفاتيكان في خدمة القضايا الإنسانية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين جميع الشعوب.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإماراتي مع نظيره وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس.

من جانبه، أكد وزير خارجية الفاتيكان أن الإمارات تعد نموذجا رائدا للتضامن الإنساني العالمي ومبادراتها الإنسانية لا تعترف بحدود الجغرافيا وتجسد جهودها لنشر قيم التعايش والتسامح في العالم أجمع، معربا عن التضامن مع الإمارات عقب الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.. مُقدما خالص التعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي.

يذكر أن العلاقات بين دولة الإمارات والفاتيكان شهدت نموا مستمرا لاسيما على الصعيد الإنساني ونشر قيم الأخوة الإنسانية، حيث جمعت دولة الإمارات عام 2019 في لقاء الإخوة الإنسانية قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتم خلاله التوقيع على "وثيقة الأخوة الإنسانية" بهدف تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب والتصدي للتطرف.