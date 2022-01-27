مصر vs المغرب.. كهربا يقود الفراعنة في آخر فوز أمام أسود الأطلسي بأمم الجابون

تغلب منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح في المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء في إطار منافسات دور ال ١٦ من بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

ويلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب المغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتعتبر أخر مواجهة بين المنتخبين كانت في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية بالجابون عام ٢٠١٧.

وحقق منتخب مصر الوطني آنذاك تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر فوزا على اسود الأطلسي بهدف دون رد سجله محمود عبد المنعم كهربا.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تواصل مع البعثة المصرية بالكاميرون فور انتهاء مباراة المنتخب الوطنى مع منتخب كوت ديفوار؛ لتقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفنى وجميع أعضاء البعثة بعد الفوز على المنتخب الإيفوارى، والتأهل إلى دور الثمانية فى منافسات بطولة الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

أشاد وزير الرياضة بالروح المعنوية، والأداء الرجولى الذى قدمه اللاعبون اليوم، والذى كُلل بالفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية، متمنياً التوفيق للمنتخب فى مباراته المقبلة أمام المنتخب المغربى الشقيق فى دور الثمانية.

طالب الدكتور أشرف صبحى من لاعبى المنتخب المصرى مواصلة التركيز؛ استعداداً للمباراة المقبلة، واستمرار تطور الأداء، وتقديم أقوى العروض فى دور الثمانية، لافتاً أن فوز اليوم على منتخب كوت ديفوار يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة بأن منتخب مصر جاء للكاميرون ليُنافس على لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز جديد تنتظره الجماهير.

فى هذا السياق، أكد وزير الرياضة على ضرورة مواصلة الجماهير المصرية فى دعم ومؤازرة المنتخب خلال مشوار البطولة، معلناً ثقته فى موقف الجماهير المصرية نحو مساندة اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء يليق بمكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

