الفرح تحول لـ سرادق عزاء.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

أصيب بأزمة قلبية خلال قيامه بتركيب طبق الدش

شيع المئات من أهالي قرية الرياض التابعة للوحدة المحلية بشنبارة الميمونة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية جنازة الشاب عبدالله محمد عبد الستار عريس الجنة الي مثواه الأخير في جنازة شعبية كبيرة.

كان الشاب توفي قبل زفافه بساعات أثر إصابته بأزمة قلبية خلال قيامه بتركيب طبق الدش وسقوطه وعقب نقلة الي المستشفى تبين وفاته وكان مقدر له ان يكون حنته امس وزفافة اليوم

وأكد المهندس احمد حسني أحد أهالي القرية في حديثة لموقع صدي البلد ان المتوفي يدعي عبدالله محمد عبدالستار 28 سنه محاسب في احدي شركات القطاع الخاص وعاد من السفر خلال عمله بإحدى الدول العربية وكان مقرر ان يكون زفافة اليوم وحنته امس ولكن ارادة الله كانت اقوي وتم تشييع الجثمان.

واستكمل أحمد حسني حديثه مؤكداً أن الفقيد وحيد اسرته من الذكور ولدية شقيقتين وكان يستعد لإتمام مراسم الزفاف وأصيب بأزمة قلبية أثناء قيامه بتركيب طبق الدش وسقط من اعلي وسقطت عليه قطعة من الطوب وعند نقلة الي المستشفي تبين وفاته.

وأشار الي أن الفرح تحول الي ميتم وخاصة انه تم نصب صيوان الفرح ولكن شاءت الأقدار أن يتم تشييع الجثمان بدل من ان يتم زفافة الي عروسته وندعو الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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