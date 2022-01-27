عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصيب بأزمة قلبية خلال قيامه بتركيب طبق الدش

الفرح تحول لـ سرادق عزاء.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

فقيد قرية الرياض
فقيد قرية الرياض - الزقازيق وعروسه

شيع المئات من أهالي قرية الرياض التابعة للوحدة المحلية بشنبارة الميمونة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية جنازة الشاب عبدالله محمد عبد الستار عريس الجنة الي مثواه الأخير في جنازة شعبية كبيرة.

 

كان الشاب توفي قبل زفافه بساعات أثر إصابته بأزمة قلبية خلال قيامه بتركيب طبق الدش وسقوطه وعقب نقلة الي المستشفى تبين وفاته وكان مقدر له ان يكون حنته امس وزفافة اليوم

وأكد المهندس احمد حسني أحد أهالي القرية في حديثة لموقع صدي البلد ان المتوفي يدعي عبدالله محمد عبدالستار 28 سنه محاسب في احدي شركات القطاع الخاص وعاد من السفر خلال عمله بإحدى الدول العربية وكان مقرر ان يكون زفافة اليوم وحنته امس ولكن ارادة الله كانت اقوي وتم تشييع الجثمان.

 

محافظ الشرقية يُشيد بجهود العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية

واستكمل أحمد حسني حديثه مؤكداً أن الفقيد وحيد اسرته من الذكور ولدية شقيقتين وكان يستعد لإتمام مراسم الزفاف وأصيب بأزمة قلبية أثناء قيامه بتركيب طبق الدش وسقط من اعلي وسقطت عليه قطعة من الطوب وعند نقلة الي المستشفي تبين وفاته.

 

 

وأشار الي أن الفرح تحول الي ميتم وخاصة انه تم نصب صيوان الفرح ولكن شاءت الأقدار أن يتم تشييع الجثمان بدل من ان يتم زفافة الي عروسته وندعو الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

FB_IMG_1643288277773
FB_IMG_1643288277773
FB_IMG_1643288275120
FB_IMG_1643288275120
FB_IMG_1643288272730
FB_IMG_1643288272730
الشرقية محافظة الشرقية محافظ الشرقية القطاع الخاص وفاة جنازة الزقازيق عروس عريس قرية الرياض شنبارة الميمونة

ترشيحاتنا

رسم 10 آلاف جنيه .. شروط نقل ترخيص المحلات للورثة حال الوفاة

الأشعة تؤكد تشخيص الشناوي وإصابة حمدي فتحي بإجهاد

وزيرة التخطيط : 127 مليار جنيه استثمارات موجهة لمشروعات المياه والصرف الصحي

شاهد... كيف احتفل محمد صلاح مع لاعبي المنتخب بالفوز

هل عمل التاتو الثابت بدون دم حلال أم حرام؟ الإفتاء تجيب

غلق باب الترشح لانتخابات المهندسين.. إعلان القائمة الأولية 29 يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

الأرصاد: طقس شديد البرودة علي المحافظات وحالة من عدم الاستقرار خلال الساعات القادمة

أعراضه خفيفة.. أستاذ مناعة: بداية من فبراير ستكون الإصابات بـ أوميكرون فقط|فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

أبرزها نقل مباراة مصر.. 7 قرارات عاجلة من "كاف" بعد كارثة ملعب أوليمبي

التحفظ على أوراق امتحانات أداها شاب بدلا من مصطفى محمد لاعب المنتخب

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

تقديم مباراة الفراعنة وأسود الأطلسي.. هل تغير أقدام لاعبي مصر تاريخ المواجهات مع المغرب؟

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 53

فيديو

آخرهن إلهام شاهين ومنى زكي .. تاريخ خناقات تامر أمين مع فنانات مصر "فيديو"

نصائح وزارة الصحة .. هكذا تواجه موجة البرد القارص

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ