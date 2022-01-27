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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية قطر يصل إلى إيران

محمد بن عبد الرحمن
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الخميس، بأن وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصل إلى إيران في زيارة رسمية، قبل زيارة مرتقبة لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى الولايات المتحدة.

وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد أن قال نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن إذا شعرت بإمكانية التوصل إلى "اتفاق نووي جيد".

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وعرضت الوكالة الإيرانية لقطات مصورة للقاء الوزيرين في طهران، لكنها قالت إن الزيارة لا تهدف إلى تسهيل إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.

وقالت الوكالة: "على الرغم من أن الدوحة وطهران تربطهما علاقات طيبة ووثيقة، فإن هذه الزيارة ... أثارت بعض التصورات الخاطئة. والبعض يختلقها لتسهيل المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة".

وأجرت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل/ نيسان، بهدف إحياء الاتفاق الذي يقضي برفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.
 

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