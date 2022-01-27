أول رد من روسيا على مطالب إرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى دونباس

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة من نواب كبار من الحزب الحاكم في روسيا لشحن أسلحة ومعدات عسكرية إلى دونباس تظهر مدى جدية البلاد في التعامل مع الأزمة عبر الحدود في أوكرانيا.

وجادلت مجموعة السياسيين المؤثرين، بأنه إرسال الأسلحة إلي دونباس رد ضروري على عمليات التسليم الأخيرة للأسلحة التي أرسلتها الدول الغربية إلى كييف.

قدم فلاديمير فاسيليف، الزعيم البرلماني لحزب روسيا المتحدة، الطلب في بيان أمس الأربعاء. وقال: "نحن نتفهم أنهم يضخون أوكرانيا بأنظمة الصواريخ وقاذفات القنابل وغيرها من الإمدادات".

وأضاف: "هناك أيضًا مدربون هناك لتدريبهم على كيفية استخدام هذه المعدات. هذا خطر عظيم. إنه تحضير لعمل عسكري، ولا شيء آخر. عمل عسكري ضد السكان المسالمين الذين يعيشون هناك".

وتابع: "لقد انتظرنا وقتا طويلا لقرار معقول يسود في واشنطن، لكن هذا لم يحدث. نسمع فقط عن العقوبات وعن أسلحة يتم إرسالها إلى منطقة الصراع".

وقارن النائب الوضع في أوكرانيا بالنازية وقال إنه يذكرنا بستيبان بانديرا، الزعيم القومي الأوكراني اليميني المتطرف الذي قتلت منظمته آلاف البولنديين واليهود في الأربعينيات.

وقال: "لا يمكننا قبول هذا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال يان ليشتشينكو رئيس مديرية القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك غير المعترف بها، إنه تم رصد وجود مرتزقة من شركة عسكرية أمريكية خاصة في دونباس.

وحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، قال ليشتشينكو: "يحظر على المدربين التواجد في منطقة عمليات القوات المشتركة، ومع ذلك ، فقد سجلنا وجودهم عدة مرات في منطقة النزاع. هناك معلومات موثوقة حول وجود مرتزقة من Academi، المعروفة سابقا باسم Blackwater، في منطقة النزاع في دونباس".

وأشار إلى أن وجود مدربين غربيين يقومون بتدريب القوات الأوكرانية، بات معروفا في عام 2014، ومنذ ذلك الحين تم تأكيد هذه المعلومات أكثر من مرة.