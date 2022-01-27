عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جون ترافولتا يحضر جوائز joy awards بالسعودية I فيديو

جون ترافولتا
جون ترافولتا

حضر الفنان العالمي جون ترافولتا حفل توزيع جوائز joy awards بالسعودية ، والذى يقام حالياً .

ويشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، ابراهيم البكرى  ”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

joy awards جون ترافولتا المملكة العربية السعودية ماجد المهندس نيللي كريم السعودية

ترشيحاتنا

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

العزيزة إلى قلبي .. شيرين : وفاة جدة حسام حبيب

تطور خطير.. حلف الناتو يتدرب على توجيه ضربات نووية ضد روسيا

بايدن يعتزم ترشيح أول امرأة من أصول أفريقية كقاضية في المحكمة العليا

الراحل ياسر رزق: فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة بـ2011 أشعرت الشعب بإهدار كرامته..فيديو

السعودية تنفي مقتل أحد مواطنيها تحت أقدام الفيلة في أوغندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

حسام عبد الغفار: الميزة الأساسية لـ عقار مولنوبيرافير أنه يؤخذ بالفم.. فيديو

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

المخابرات العامة المصرية تنعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

خالد الغندور بعد خسارة الأهلي بثلاثية: لا تعايرني و لا أعايرك

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

أول تعليق من موسيماني بعد الخسارة من سموحة بثلاثية

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

طبيب الروشتة المجانية .. وعكة صحية تقلق محبي هاني الناظر | تفاصيل

حورية فرغلي : تنمروا علىّ وشبهوني بـ مايكل جاكسون .. وهذه تفاصيل لقائي بالعفاريت في منزل عبد الوهاب (حوار)

شتاء قارس إلى بداية فبراير.. تفاصيل موجة الصقيع وتحذير من الأرصاد

فيديو

أدى 4 امتحانات .. مفاجأة في واقعة انتحال طالب صفة اللاعب مصطفى محمد

آخرهن إلهام شاهين ومنى زكي .. تاريخ خناقات تامر أمين مع فنانات مصر "فيديو"

نصائح وزارة الصحة .. هكذا تواجه موجة البرد القارص

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ