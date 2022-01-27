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الصحة: لدينا 5 شركات وطنية تنتج عقار كورونا الجديد.. فيديو

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك عددا من الشركات الوطنية لتصنيع الأدوية بدأت في إنتاج عقار مولنوبيرافير بعد موافقة هيئة الدواء المصرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

 

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هناك 5 شركات وطنية في مصر أنتجت العقار المضاد للفيروسات، ومتحور كورونا تحديدا.. وثبت من التجارب الإكلينيكية نجاحه في تقليل نسبة الإصابات ومعدلات الوفيات أو الحاجة لدخول المستشفيات".

 

وأشار: "لدينا منه حاليا 25 ألف جرعة، وعندنا مواد خام تكفي لتصنيع 150 ألف جرعة، وتم تغيير البرتوكول منذ يومين لتزويد هذا العقار"، موضحا: "الميزة الأساسية لعقار مولنوبيرافير لعلاج فيروس كورونا أنه يتم تداوله بالفم وسيكون موجودا بالمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة".

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة،: "مصر هي الدولة رقم 4 على مستوى العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا التي يتوفر فيها هذا العقار"، لافتا: "هذا العقار حصل على موافقة هيئة الدواء الأمريكية في 23 ديسمبر 2021، ووافقت هيئة الدواء المصرية عليه في يناير 2022 .. ومصر تعمل على هذا الدواء منذ بدأت نتائجه المبشرة الأولى".

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