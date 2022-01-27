الصحة: ندرس إمكانية تلقيح الأطفال من 5 سنوات ضد كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اللجان العلمية تدرس تقليل سن اللقاح ليبدأ من 5 سنوات، وذلك من خلال اللجنة المشتركة من الصحة والسكان وأساتذة الجامعات.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "اللجان المتخصصة تضم مختلف التخصصات الطبية مثل الصدر والقلب والأوعية الدموية والعظام، بجانب التخصصات غير الطبية ذات الصلة بالصحة، مثل الهندسة الحيوية والكيمياء البيولوجية، لتحديد مصلحة الفرد والمجتمع".

وأوضح أنه يتم دراسة الوضع الإجمالي، ومن الممكن أن يكون اللقاح للأطفال مفيدا للفرد والمجتمع، أو قد يتعارض مع توجهات الصحة العامة وتكوين المناعة الجماعية، وهو ما تحدده هذه اللقاحات، خصوصا إذا كان اللقاح أتى بثماره مع الفئات العمرية الأكبر ومنع انتشار الفيروس.

وأشار: "هناك ارتفاع في أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا"، موضحا: "كل ارتفاع يقابله ارتفاع في دخول المستشفيات ولكن الموجه الحالية هناك معدلات إشغال أقل جدا من الموجات السابقة".