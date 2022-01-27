عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلة ساخنة من أصالة لـ زوجها في حفل Joy Awards بالسعودية |شاهد

أصالة وزوجها في لحظة
أصالة وزوجها في لحظة حب

أثارت المطربة أصالة الجدل بقبلة لزوجها الشاعر فائق عزب، على ريد كاربت  حفل توزيع جوائز joy awards بالسعودية اليوم.

يشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، ابراهيم البكرى ، محمد سعد”.

وحرص عدد من النجوم على إلتقاط صور مع الجمهور السعودي منهم الفنان محمد سعد.

يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

سلمان خان يشارك في حفل جوائز joy awards بالسعودية

بحضور نجوم الفن .. انطلاق حفل توزيع جوائز Joy Awards بالسعودية |فيديو

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

المطربة أصالة الشاعر فائق عزب السعودية المطرب ماجد المهندس ملحم زين

ترشيحاتنا

إطلاق نار على سيارة عضو بالكونجرس الأمريكي.. تفاصيل

الأرصاد: احتمال ضعيف لسقوط أمطار على القاهرة الثلاثة أيام المقبلة.. فيديو

بالونة اختبار.. تامر أمين: لا يجب منع عرض فيلم أصحاب ولا أعز|فيديو

الأمير مانع المريدي.. جد خادم الحرمين ومؤسس إمارة الدرعية

قبلة ساخنة من أصالة لـ زوجها في حفل Joy Awards بالسعودية |شاهد

مدعي النبوة في إنتظار هذه العقوبة .. مستشار قانوني يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

حسام عبد الغفار : الميزة الأساسية لـ عقار مولنوبيرافير تناوله بالفم ..فيديو

خالد الغندور بعد خسارة الأهلي بثلاثية: لا تعايرني و لا أعايرك

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

طبيب الروشتة المجانية .. وعكة صحية تقلق محبي هاني الناظر | تفاصيل

حورية فرغلي : تنمروا علىّ وشبهوني بـ مايكل جاكسون .. وهذه تفاصيل لقائي بالعفاريت في منزل عبد الوهاب (حوار)

فيديو

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

أدى 4 امتحانات .. مفاجأة في واقعة انتحال طالب صفة اللاعب مصطفى محمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ