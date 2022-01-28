تجديد حبس شخصين لقيامهما بإصطناع وترويج كارنيهات منسوبة لجهات حكومية

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين لقيامهما بإصطناع وترويج كارنيهات منسوبة لجهات حكومية 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

وكانت أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مكتب زنكوغراف كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال إصطناع كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لجهات حكومية -على خلاف الحقيقة- بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية تم إستهدافه ، وضبطه حال تواجده بمحل عمله وعثر بحوزته على (6 كارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته- جهاز طابعة- إسكنر).

وبمواجهته إعترف بقيامه بإصدار تلك الكارنيهات لصالح إحدى الجمعيات، بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى المسئول عن إدارة الجمعية المشار إليها(مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية "له معلومات جنائية") وتبين قيام المذكور بتأسيس الجمعية وإستغلالها فى إصدار كارنيهات للعديد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية، حيث تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بقيامه بإستخراج تلك الكارنيهات وإثبات وظائف ذات مسمى مشابه لبعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" بقصد بيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية عقب إيهامهم بكونهم أعضاء بالجمعية تم إتخاذ الإجراءات القانون.