حدث ليلا.. موعد انتهاء موجة الصقيع.. الصحة تكشف تطورات إصابات كورونا.. وتفاصيل مكالمة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

نشر صدى البلد عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

تصدرت أخبار الطقس، محركات البحث بعد موجة البرد القارس، التي اجتاحت البلاد، وتساقط الأمطار على أغلب المحافظات خلال الساعات الماضية، حيث اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة بيانات الأرصاد الجوية عن موعد انتهاء الموجة الباردة التي أشارت غالبيتها إلى حدوث حالة من التحسن التدريجي تبدأ منذ بداية الشهر المقبل.

الصحة: تسجيل 1985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 36 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس ، عن عن خروج 1991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 351418 حتى اليوم.

تبادل الرؤى وتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية..محور اتصال بلينكن وشكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

روسيا تطالب بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من سوريا

جدد ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مطالبة موسكو جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري من هناك.