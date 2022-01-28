عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. موعد انتهاء موجة الصقيع.. الصحة تكشف تطورات إصابات كورونا.. وتفاصيل مكالمة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

موعد استقرار الطقس
موعد استقرار الطقس

نشر صدى البلد عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

تصدرت أخبار الطقس، محركات البحث بعد موجة البرد القارس، التي اجتاحت البلاد، وتساقط الأمطار على أغلب المحافظات خلال الساعات الماضية، حيث اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة بيانات الأرصاد الجوية عن موعد انتهاء الموجة الباردة التي أشارت غالبيتها إلى حدوث حالة من التحسن التدريجي تبدأ منذ بداية الشهر المقبل.

 

الصحة: تسجيل 1985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 36 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس ، عن عن خروج 1991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 351418 حتى اليوم.

 

تبادل الرؤى وتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية..محور اتصال بلينكن وشكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

 

روسيا تطالب بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من سوريا

جدد ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مطالبة موسكو جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري من هناك.

الأرصاد الجوية روسيا فيروس كورونا فيروس كورونا وزير الخارجية سامح شكري

ترشيحاتنا

برلمانية: التعليم الفني قاطرة التنمية .. والاهتمام بطلاب المدارس الصناعية ضرورة

ماذا يفعل من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

أخبار السيارات|سعر ومواصفات سوزوكي التو موديل 2022 في مصر..لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد

الراحل ياسر رزق: فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة بـ2011 أشعرت الشعب بإهدار كرامته.. خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

بدون ماس.. كيف أنهت الدفاية الكهربائية حياة أسرتين في البحيرة

وسط موجة صقيع.. الثلوج تغطي بلدانا عربية| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

حبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

أمم إفريقيا.. تحديد مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ