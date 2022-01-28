مش عايشين في بيت واحد.. تصريحات جريئة لـ منة عرفة عن زوجها

تصدرت الفنانة منة عرفة مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها الجريئة بشأن زوجها.

حلت منة عرفة، ضيفة ببرنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن آخر أعمالها الفنية وكواليس من حياتها الشخصية.

قالت منة عرفة: "أنا مش بحب الأفراح الضخمة.. الناس بتنبسط أكتر لما العريس والعروسة ينبسطوا.. قررنا في الأول نعمل فرح كبير، لكني حسيت إن الموضوع واخد مني مجهود وتركيز زيادة عن اللازم في حين إني مش هاكون مبسوطة في الأجواء دي".





وأضافت: “هو جوزي، بيجلينا البيت ويقعد معانا ويسهر معانا.. شرعًا أنا حلاله وهو حلالي بس مش قاعدين في بيت واحد”.