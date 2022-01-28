الهيئة العامة للنظافة: نستهدف الوصول إلى 100% من الجمع السكني

لدينا 11 ألف موظف

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إن الهيئة تعمل على نظافة وتجميل وإنارة شوارع القاهرة، من خلال لجنة مركزية تتكون من 5 مراكز ويقودها 5 وكلاء وزارة.

وأضاف "إيهاب الشرشابي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الهيئة تتكون من 11 ألف موظف، منتشرين في كافة أنحاء القاهرة، متابعا: المركزية للنظافة مسئولة عن الجمع السكني ونظافة شوارع القاهرة.



وأوضح أن قانون المخلفات تم تطبيقه منذ بداية عام 2018، متابعا: “الهيئة العامة للنظافة تمتلك مصنعين لتدوير المخلفات، أحدهما في 15 مايو وآخر في مدينة العبور”.

واستطرد: “الهيئة قامت بإنشاء المناولات المتحركة والبسيطة، التي تعمل على نقل المخلفات من الشارع إلى المصانع”، مشددا على أن الجمع السكني من اختصاص المركزية للنظافة التابعة للهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة مسئولة عن صيانة 300 فدان في القاهرة، بالإضافة إلى تنظيف وتقليم الأشجار، متابعا: نقوم بزراعة العديد من النباتات في الشوارع.

