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حياة كريمة: تنفيذ 304 مشروعات بتكلفة تصل لـ مليار و700 ألف بمحافظة أسيوط|فيديو

صدى البلد

قال المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بأسيوط، إن الهدف الأساسي لمبادرة حياة كريمة هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية للأسرنا في الريف المصري .
 

وأضاف محمد عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر " والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، أن التطوير الذي يحدث في محافظة أسيوط يتم في 7 مراكز من إجمالي 11 مركز وأن تطوير المتبقي من المراكز سيتم في المرحلة الثانية والثالثة على التوالي.


وأوضح " عادل " ، أن إجمالي القرى يصل لـ 149 قرية و894 تابع ، حيث يصل إجمالي المشروعاتفي الـ 7 مراكز لـ 1500 مشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليار ، مضيفًا أن عدد المشروعاتفي مركزي ديروت ومنفلوط الذي يقوم بتنفيذه جهاز تعمير الوادي الجديد يصل إجمالي المشروعات لـ 304 مشروع بتكلفة مليار و700 ألف .


واستطرد، أن المشروعات المستهدفة هى مجمعات خدمية و مجمعات زراعية ومراكز شباب ورياضة ووحدات صحية ونقاط إسعاف بالإضافة لمشروعات الكهرباء والطرق .

المهندس محمد عادل دياب يكشف كواليس تنفيذ 304 مشروعات بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة "حياة كريمة" - YouTube
 

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