حياة كريمة: تنفيذ 304 مشروعات بتكلفة تصل لـ مليار و700 ألف بمحافظة أسيوط|فيديو

قال المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بأسيوط، إن الهدف الأساسي لمبادرة حياة كريمة هو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية للأسرنا في الريف المصري .



وأضاف محمد عادل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر " والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، أن التطوير الذي يحدث في محافظة أسيوط يتم في 7 مراكز من إجمالي 11 مركز وأن تطوير المتبقي من المراكز سيتم في المرحلة الثانية والثالثة على التوالي.



وأوضح " عادل " ، أن إجمالي القرى يصل لـ 149 قرية و894 تابع ، حيث يصل إجمالي المشروعاتفي الـ 7 مراكز لـ 1500 مشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليار ، مضيفًا أن عدد المشروعاتفي مركزي ديروت ومنفلوط الذي يقوم بتنفيذه جهاز تعمير الوادي الجديد يصل إجمالي المشروعات لـ 304 مشروع بتكلفة مليار و700 ألف .



واستطرد، أن المشروعات المستهدفة هى مجمعات خدمية و مجمعات زراعية ومراكز شباب ورياضة ووحدات صحية ونقاط إسعاف بالإضافة لمشروعات الكهرباء والطرق .



المهندس محمد عادل دياب يكشف كواليس تنفيذ 304 مشروعات بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة "حياة كريمة" - YouTube

