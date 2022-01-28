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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي هو الخير .. سعادة تغمر مواطني الشرقية من "حياة كريمة"|شاهد

حياة كريمة
حياة كريمة

عرض برنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، فرحة مواطني قرية سعود بالشرقية بالمشروعات الخدمية التي تنفذها مؤسسة "حياة كريمة".

وقال أحد المواطنين إن الحلم تحقق لـ أهالى سعود بالشرقية، بعد تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي، موضحًا :" مبادرة حياة كريمة تقدم أشياء كثيرة مميزة والجميع سعيد".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بأشياء كثيرة جميلة للمواطنين و مبادرة حياة كريمة تقوم بأشياء غير مسبوقة.

وفى نفس السياق قالت سيدة:" السيسي هو الخير.. ربنا يخلى لينا الرئيس السيسي.. وربنا يكتر عليه الخير.. و الحمد لله من يوم ما السيسي جه و الجير جه معاه".

 

 

الشرقية حياة كريمة الغاز الطبيعى

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