أكبر معمرة .. تشييع جثمان الحاجة فهيمة في جنازة شعبية بالشرقية| شاهد

وسط حالة من الحزن والصراخ شيع المئات من أهالي قرية المؤانسة التابعة لمركز كفر صقر بالشرقية منذ قليل جثمان، الحاجة فهيمة على السيد والتي تعد أكبر معمرة بالشرقية عن عمر يناهز 109 أعوام عقب أداء صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد قرية سنجهاعقب صلاة الجمعة.

فيما أكد اهالي القرية في حديثهم لموقع صدي البلد ان الفقيدة كان يشهد لها الجميع بحسن الخلق والسيرة الطيبة والاجتهاد من أجل تربية أبنائها واحفادها.

واكد جمعه حفيد الراحلة ان جدته كانت تتمتع بالسيرة الطيبة وحب العمل والإخلاص والتفاني وأنهت حياته بالكفاح من أجل تربيتهم التربية الصحيحة قائلا..كسرت دهرنا بموتها وسابت فراغ كبير بالرغم من أن عمرها بلغ 109 أعوام ونتقدم جميعا بخالص الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإهتمامه وإرساله وفدا لحضور تشييع الجثمان وأداء صلاة الجنازة علي الراحلة.

وأضاف جمعة في حديثة لموقع صدي البلد انه فخور جدا برحلة كفاح جدته والتي كللتها بالتبرع لصندوق تحيا مصر وتكريم الرئيس لها وهي علي قيد الحياة وتكريمه لها وهي في مماتها وإرساله وفدا من رئاسة الجمهورية لتشييع الجثمان.

كانت الحاجة فهيمة، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية والتى تبلغ من العمر 107 أعوام اكدت في وقت سابق، أنها دخلت منزل الملك فاروق في طفولتها وتناولت الطعام فيه، وأنها كانت تحب الملك فاروق ورؤساء مصر وتحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت: "بحب السيسي.. هو طيب حلو".

وأضافت "فهيمة"، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، أنها سحبت أموالها من البنك وتبرعت بها من أجل حبها لمصر.

وتابعت معمرة محافظة الشرقية: "أنا اتبرعت بفلوسي عشان بحب مصر وأهم حاجة الرئيس السيسي، وأنه هو يكون مبسوط وأنا أتبرع بأي حاجة، والرئيس السيسى بيسأل على الناس الطيبين