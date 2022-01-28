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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض القاهرة الدولي 2022.. نيكوس باكوناكيس: "فخور لـ وجودى في مصر أم الثقافة بالوطن العربي"

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي في دورته ال 53

 

في ندوة "أداة للدبلوماسية الثقافية "والتي تمت في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي في دورته ال 53 للتعاون بين الثقافة المصرية والثقافة اليونانية لخلق مجالات للتعاون بين الدولتين ..

قال نيكوس باكوناكيس رئيس هيئة لجنة الترجمة لمؤسسة الثقافة اليونانية أنه يشعر بالشرف كونه في مصر البلد التي تعد أم الثقافة في الوطن العربي، كما أنه يتمني أن تكون تلك العلاقات دفعة جديدة للمجالات الأخرى كالاقتصاد وغيرة.

ولفت الي أن تلك التعاون يخلق مصلحة للجميع سواء الكتاب المصريين أو الكتاب اليونانيين  من حيث  خلق معرفة بين ثقافة كل منهم سواء بترجمة كتب باللغة يونانية الي لغة عربية مباشرة حتي تظهر المصداقية وكتب باللغة العربية الي اللغة اليونانية .


وأشار الي أن أول خطوة هي وجودهم اليوم داخل معرض الكتاب في رحلته الأولي التي تعد رحلة استكشافية وعلي الرغم البداية الإ أنها تعد دفعة للناشرين للخروج الي الحياة العملية حتي يصل الي العالم ويكون شجرة الثقافة بالمجتمع

ونوه عن برنامج "جريك لت" التي تبنته وزارة الثقافة اليابانية لتبني الشعراء والمترجمين المهتمين بالثقافة اليونانية ونشرها في المجتمعات لنشر التعاليم والثقافة اليونانية


وأضاف "سعيد عبدة " أن هذا التعاون يعد من أفضل التعاونات التي تمت بين مصر ودولة اليونان وذلك لأن هناك تعاون كبير بين الدولتين علي مختلف المجلات .


وأشار إلي الثقافة  التي تعد هي فطرة كل شئ في أي مجال، كما أنه بالفعل هناك نماذج كثيرة بيننا وبين عدة دول تحاكي هذا التعاون بين مصر واليونان .

وطالب سعيد كل الكتاب والناشرين بالاستفادة من هذا الدعم اليوناني والتواصل مع القائمين علية بعد تحديد هوية عقد مناسب تضمن حقوق النشر وحقوق الكاتب .

وأختتم بأن من الأفضل أن يتم النشر عن الثقافة اليونانية بشكل كامل وتعريف الكتاب والقراء وإبراز الحاصلين علي الجوائز علي مستوى العالم والوطن العربي .

 

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معرض القاهرة الدولي في دورته ال 53 وزارة الثقافة دفعة جديدة دولة اليونان الكتاب المصري مؤسسة الثقافة اليونانية

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