معرض الكتاب 2022.. رباعية الإسكندرية ومساجد مصر الأكثر مبيعا بجناح قصور الثقافة

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 53 بعنوان "هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعرض الهيئة من خلال مشروع النشر 5 عناوين من كلاسيكيات الثقافة اليونانية بجناح البيع الخاص بها بصالة رقم 1.

ويلقى جناح الهيئة هذا العام رواجا فى بيع الإصدارات الجديدة والمعاد طباعتها ومنها سلاسل "الذخائر، الهوية، ذاكرة الكتابة، آفاق عالمية، روائع المسرح العالمى، الدراسات الشعبية، الفلسفة، حكاية مصر، الفائزون، أصوات أدبية، أبداعات، نصوص مسرحية".

ومن أكثر الكتب مبيعا هذا العام "رباعية الإسكندرية ٤ اجزاء، مساجد مصر ٥ اجزاء، الديانة المصريه القديمة، نصوص مقدسة ونصوص دنيوية ٢ج، مصر القديمة، تاريخ الحركة القومية ٢ جزء، الثورة العرابية، الأصنام، الحماسة، شخصية مصر، الآلهة والناس في مصر، تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة".

أما عن الأسعار، يذكر أن أسعار كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة تتراوح من واحد جنيه وحتى 30 جنيه.