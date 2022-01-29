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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال مباراة مصر وكوت ديفوار.. القصة الكاملة لإمام استغل مواقع التواصل بالخطأ

مسجد بالأوقاف
مسجد بالأوقاف

أثار أحد أئمة الأوقاف الجدل، بسبب فيديو بثه من داخل أحد مساجد مطروح، أثناء مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بدولة الكاميرون.

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وظهر الإمام في الفيديو الذي بثه من داخل المسجد، يتحسر على اختفاء المصلين من المسجد وجلوس الشباب على المقاهي لمشاهدة المباراة، واصفا المشهد في الفيديو بقوله: "كما ترون المسجد خال إلا من الكراسي الخاصة بكبار السن، والآن كما تعلمون هناك مباراة الآن بين مصر وكوت ديفوار".

بدوره، اتخذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا بخصوص هذه الواقعة تجاه هذا الإمام.

وقف إمام بـ أوقاف مطروح

وأعلنت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، وقف الشيخ “مصطفى. م. إ”، إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف مطروح والمرفوعة من القطاع الديني، حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الجمعة، وقف الإمام ومنعه من صعود المنبر.


حالة من الجدل


وشهد هذا الفيديو حالة من الجدل الدائر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بين مؤيد للإمام ومنتقد لتصرفه، فمنهم من رأى أن الدعوة إلى الله لا تكون بهذا الشكل، فالإنسان بصير على نفسه ومتحكم في تصرفاته والإمام ليس من حقه هذا الفعل وإنما فقط العظة والإرشاد، وليس التنويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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