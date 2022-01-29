تهديد لمستقبل الطلاب.. خبير تعليم يكشف خطورة الكيانات العلمية الوهمية

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية السابق بجامعة عين شمس، إن هناك كيانات علمية وهمية غير مرخص لها للعمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتدعي كذبًا منح شهادات أكاديمية للطالب، وهي غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالى الطلاب الذين يقعوا فريسة لمثل هذه الجامعات يحصلون على شهادات غير معتمدة و لا يمكن تعيينهم بهذه الشهادات.

وأضاف الدكتور ماجد ابو العينين، إن الكيانات العلمية الوهمية أصبحت مصدر خطر كبير فى مصر، ويجب تشديد الرقابة عليها للقضاء على هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن سبب انتشارها يرجع إلى عدم حصول الطلاب على مجموع فى الثانوية العامة ما يجعلهم يتجهون للمعاهد الوهمية، غير المرخصة من وزارة التعليم العالي.

وأشار عميد كلية تربية بجامعة عين شمس، إلى أن هذه الكيانات والمعاهد لا يوجد بها أشخاص مؤهلين لتعليم الطلاب، منوهة إلى أن الطلبة يقعون ضحية لهذه الشهادات والتي تكبدهم تكلفات مالية للحصول عليها، لذلك التعامل بحزم مع هذه الكيانات أمر في غاية الأهمية.

وأوضح أن خريجى تلك المعاهد يقعوا ضحية لعملية نصب كبيرة ، من قبل هذه الكيانات غير مرخصة،وذلك لتكبدهم مبالغ مالية كبيرة بهدف تحسين أوضاعهم التعليمية، ثم يصطدموا بالواقع بانها بلا جدوى.

وأكد الدكتور ماجد أبو العينين، على سن قانون بعقوبة مشددة لكل من يقوم بالدعاية والتسويق والترويج لشهادات غير معتمدة من التعليم العالى المصرى من خلال كل قنوات الاتصال بالجمهور وكذلك من يقوم بالحصول عليها نظير مقابل مادى . الخ للاستفادة منها بدون وجه حق فى الحصول على فرصة عمل أو الترقى فى العمل.. إلخ، بالإضافة إلى من يشترك فى أعمال التوثيق لتلك الشهادات بالطرق القانونية / غير القانونية (لكونها صادرة عن كيان وهمى)، وكذلك من يشترك فى تقديم آى استفادة للشخص الحاصل على تلك الشهادة (للالتحاق بعمل / وظيفة – الترقى فى العمل – الالتحاق بإحدى النقابات والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.. إلخ) .

وتابع الدكتور ماجد ابو العينين أن هناك صفحات إعلانية لكيانات توهم ضحاياها بقدرتها على منح الدكتوراه الفخرية أو جعلهم دبلوماسيين وسفراء معتمدين .