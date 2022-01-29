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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة 126 ألف و 266 فدان من محصول القمح بالمنوفية

محصول القمح
محصول القمح

أعلن المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه تم الإنتهاء من زراعة 126 ألف و 266 فدان من محصول القمح بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى علاج ما يقارب 108 ألف فدان زراعى باستخدام طعم " الراكومين والسوبركابيد" ، وذلك منذ بداية الحملة لعلاج محصول القمح ضد الحشائش والقوارض والتي بدأت عملها فى 16 يناير الحالى .

 

وتحقيقاً للنهوض بمحصول البنجر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ، أشار وكيل وزارة الزراعة ، إلى أنه تم زراعة 2392 فدان و 16 قيراط من محصول البنجر بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مضيفاً بأنه تم الإنتهاء من توزيع كمية20 ألف طن و 747  نترات و يوريا بزمام المحافظة ، مؤكداً علي توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 25 ألف 588 طن يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

 

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ، ودعم صغار المزارعين والمربين لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة  .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية محصول القمح زراعة

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