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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تأصيل علمي وديني..

مشاهداتى في عالم تحضير الأرواح.. كتاب جديد للكاتب الصحفي فتحي محمود

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

على مدى أكثر من عشر سنوات، قام الكاتب الصحفى بالأهرام فتحى محمود بمغامرة صحفية مثيرة في عالم تحضير الأرواح، شاهد خلالها أشياء كثيرة ومواقف غريبة وعاش حكايات أغرب، خاصة في جمعية الأهرام الروحية التي أسسها الدكتور على عبد الجليل راضى أستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس في الخمسينيات واستمرت حتى التسعينات، وضمت عددا كبيرا من الوسطاء الروحيين ومعظمهم من أساتذة الجامعات ورجال أعمال وضابط شرطة وصحفيين.

 

 وفى كتابه الذى يحمل عنوان (مشاهداتى في عالم تحضير الأرواح) والصادر عن دار السعيد للنشر، يرصد المؤلف بعض الظواهر الغريبة التي عاشها بنفسه، مثل جلسات الجمعية التي كان تتحدث فيها أرواح بعض الموتى، وقصة زوجين وسيطين روحيين بالجمعية يعملان أساتذة فى إحدى الجامعات الكبرى، ويتمتعان بالقدرة على التخاطر عن بعد، أي التواصل مع بعضهما البعض وتبادل المعلومات والمشاعر وكل شئ دون استخدام وسيلة اتصال مادية مثل التليفون، وقد حكي كل منهما للمؤلف قصصا كثيرة عن فترة خطوبتهما، وكيف كانا مثلا يتبادلان الرأي في الملابس التي سيرتديها كل منهما عندما يكونا على موعد للخروج معا، وكان ذلك يتم عن طريق التخاطر عن بعد، دون استخدام أي نوع من الهواتف.

 

والتفاصيل الكاملة لحكاية موظف بهيئة الإسعاف تلقى نحو 140 رسالة من روح سيدنا الحسين رضى الله عنه على مدى 6 سنوات، وتعامل هذا الموظف مع 15 ألف شخص من بينهم أعلام فى الفن والأدب والسياسة، كانوا يتواصلون معه يوميا للاستعانة بقواه الروحية في حل مشاكلهم الصحية والإجتماعية دون أى مقابل مادى على وجه الإطلاق.

 

ولم يكتف الكاتب الصحفى فتحى محمود بسرد مشاهداته الكثيرة في هذا العالم، بل قام بعملية تأصيل علمى ودينى كامل لكل ما يتعلق بعالم الروح وعالم الجان، وموقف العقيدتين الإسلامية والمسيحية منهما، ليس في مصر فقط ولكن في العالم الغربى أيضا، من سبل تعامل الكنائس الغربية مع الأرواح الشريرة حتى تفاصيل نشاط شركات مطاردة الاشباح المنتشرة في الولايات المتحدة وأوروبا وسنغافورة واليابان.

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