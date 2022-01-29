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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فقرات السيرك وعروض الموسيقى والغناء تجذب رواد معرض الكتاب

عروض السيرك
عروض السيرك

قدم نجوم السيرك القومى مجموعة من الفقرات المميزة التى نجحت فى جذب الرواد من الاطفال والشباب والكبار، ضمن فعاليات البرنامج الفنى المصاحب للدورة 53 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه الثالث.

كما شهد الحضور عددا من العروض الفنية لالات موسيقية متنوعة منها التشيللو، والأورج، والجيتار، والساكسفون الى جانب حفلا للفرقة "المصرية للموسيقى العربية" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تضمن نخبة من الأعمال الغنائية الشهيرة لاقت استحسان الحضور.

يذكر أن البرنامج الفنى المصاحب لفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب يعبر عن تكامل عناصر الابداع فى المحفل الدولى الذى يجمع شتى الوان المعرفة من مختلف ارجاء العالم.

الموسيقى الاطفال الغناء معرض الكتاب السيرك القومي

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