مقترح برلماني بحظر تراخيص المنشآت التي لا تتضمن مواقف سيارات

تقدم المهندس زكي عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير التنمية المحلية، بحظر منح رخص للمنشآت التجارية والاستثمارية التي لا تتضمن مخططاتها موقف انتظار للسيارات لعملائها وموظفيها.

وقال النائب في مقترحه، إن تشييد المباني المخصصة لأغراض تجارية واستثمارية مثل البنوك والشركات والمولات التجارية الكبرى، زاد بشكل ملحوظ في عواصم المحافظات، غير أن القائمين عليها لم يأخذوا في الاعتبار عند تصميمها تخصيص مكان خاص لمواقف السيارات لعملائها أو المترددين على المكان، وهو ما يترتب عليه إحداث حالة من الزحام والتكدس المروري وإعاقة للحركة والسير، فضلًا عن تشويه للمظهر الجمالي.

ولفت إلى أنه في الكثير من دول العالم، راعى المشرع والجهات التي تتولى إصدار تراخيص للمنشآت التجارية والاستثمارية، طبيعة النشاط والمنطقة التي سيقام عليها، وألزمه بأن يراعي عند التصميم توفير مكان مخصص للسيارات، حتى لا ينعكس بالسلب على حالة الشوارع المحاذية لها.

وطالب النائب زكي عباس، بضرورة ربط الحصول على تراخيص للمنشآت التجارية والاستثمارية، أن تتضمن مخططاتها الهندسية سردابًا سفليًا أو دوراً أو أكثر مخصصًا لمواقف السيارات، يتناسب مع حجم ومساحة المنشأة.