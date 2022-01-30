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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 قطع سلاح فى حملة أمنية بالقليوبية

الاجهزة الأمنية
الاجهزة الأمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض وضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (18) متهم لعدد 10 منهم معلومات جنائية و تنفيذ (8247) حكم قضائى متنوع و ضبط (6) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات المخدرات والأسلحة غير المرخصة والأجهزة الأمنية مديرية امن القليوبية

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