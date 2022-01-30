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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الإسماعيلية يقيم ورش تحريك لأطفال المدينة

صدى البلد

قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج "سعد هنداوي إقامة ورشة تحريك لأطفال الإسماعيلية علي هامش فعاليات الدورة الـ ٢٣ للمهرجان والمقرر إقامتها في الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس المقبل.


ومن المقرر أن تشتمل الورش علي ورشة لأفلام الرسوم المتحركة التقليدية، ورشة رسوم متحركة بتقنية الكات أوت (cutout) ، ورشة تحريك عرائس، ورشة فن تشكيلي ،ورشة صلصال ورشة بكسليشن ( pixelation).

وسوف يشارك في الورش أطفال الإسماعيلية فئة عمرية من ٦ ل ١٦ سنة و يشرف علي الورش كل من المخرج أسامة أبو زيد،المخرجة رانيا محمود، د. لمياء رجائي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .

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