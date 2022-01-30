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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طيران الإمارات توقع اتفاقية تفتح محتواها على أماديوس أمام وكلاء السفر بدون رسوم

طيران الإمارات
طيران الإمارات

وقعت طيران الإمارات اتفاقية جديدة مع أماديوس توسّع نطاق شراكتهما لمنح مجتمع تجارة السفر مزيداً من المرونة والاختيار والقدرات المستقبلية.

واعتباراً من 1 فبراير 2022، سيتمكن جميع الشركاء التجاريين على أماديوس من الوصول إلى محتوى طيران الإمارات بدون رسوم إضافية.

كما تتضمن الاتفاقية الجديدة أيضاً تكامل محتوى إمكانية التوزيع الجديدة NDC الخاص بطيران الإمارات مع منصة أماديوس للسفر، وإتاحة المحتوى لبائعي السفر طوال عام 2022.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يسعدنا تجديد شراكتنا مع أماديوس. هذه خطوة أخرى إلى الأمام لتحقيق هدفنا المتمثل في تمكين شركائنا التجاريين من تقديم تجارب أفضل للعملاء. ومع إعادة بناء الصناعة بعد الجائحة، سيستفيد كل أطراف سلسلة خدمات السفر من نماذج المشاركة المرنة والوسائل المتعددة للوصول إلى المحتوى الغني الديناميكي وإمكانية تقديم منتجات وخدمات متميزة".

من جانبه، قال ديسيوس فالموربيدا، رئيس قسم السفر في أماديوس: "يعد تجديد الاتفاقية معلماً رئيسياً آخر في استراتيجيتنا للتوزيع ورحلتنا المستمرة للبيع بالتجزئة، فمن خلال الاتفاقية الجديدة مع طيران الإمارات، نستهلُّ عام 2022 بالبناء على الزخم الذي حققناه على مر السنين لدعم تجارة التجزئة الحديثة وتأكيد التزامنا بمواصلة قديم مزيد من محتوى السفر عبر منصة أماديوس للسفر على مستوى العالم وعلى نطاق واسع".

 

طيران الامارات أماديوس

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