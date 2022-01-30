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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بحلوى وكتب تعليمية.. جناح الطفل يجذب الصغار في معرض الكتاب | شاهد

جناح الطفل بمعرض
جناح الطفل بمعرض الكتاب

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن جناح الطفل بمعرض الكتاب شهد فنون الرسم، وتوزيع الحلوى، والكتب التعليمية.

وقالت الطفلة "يمنى"، إحدى الأطفال المتواجدات بالجناح، إنها سعيدة بالتواجد بمعرض الكتاب، متابعة "فيه هنا رسم وخرز وورق وكتب وناس بتغني وأنا مبسوطة جدا".

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان سند، مدير معرض الكتاب للطفل، إن الجناح يهدف إلى تحبيب الأطفال في القراءة؛ عبر الأنشطة المختلفة، مؤكدة أن "الطفل يقضي معانا اليوم كاملا من نشاط لنشاط آخر". 

وشهدت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، ندوة «حياة كريمة»، وذلك بحضور منسقي مبادرة «حياة كريمة» بعدد من المحافظات، وتحدث خلالها كل من: حمدي ممدوح، منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة، والدكتورة هبة الشرقاوي، منسق المبادرة بمحافظة الغربية، والدكتورة هند جلال، منسق مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة القليوبية.

وفي بداية كلمته، أوضح حمدي ممدوح، أن مبادرة «حياة كريمة» تنقسم إلى محورين، وهما محور البنية التحتية، ومحور بناء الإنسان المصري.

وقال «ممدوح» إن “الإعلام ركز الضوء في مبادرة “حياة كريمة” على الجانب المتعلق بالنبينة التحية، وهذا مهم وضروري، ولكننا نستهدف في الفترة القادمة تسليط الضوء على محور بناء الإنسان”.

من جانبها، قالت الدكتورة هند جلال، منسق مبادرة “حياة كريمة” بالقليوبية، إن مبادرة “حياة كريمة” انطلقت من منتدى شباب العالم وقام برعايتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت تستهدف في بداية الأمر ومرحلتها الأولى 300 قرية، ووصلت في المراحلة الحالية إلى 1553 قرية، وتستهدف 4584 قرية.

معرض الكتاب جناح الطفل بمعرض الكتاب توك شو حياة كريمة الدكتورة إيمان سند مدير معرض الكتاب للطفل

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