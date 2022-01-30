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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الانتهاء من "خطة 2026".. مدبولي يتابع جهود الدولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وخلال الاجتماع، تناولت نيفين القباج، تقريراً يرصد مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التى تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، وأوضحت أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضاً فى نسب التعاطى والادمان خلال عام 2020  مقارنة بالبيانات والمؤشرات التى تم رصدها عام 2015.

كما أشارت الوزيرة إلى أن ما تم إصداره من قرارات فى إطار مكافحة الادمان والتعاطي، قد ساهم فى خفض نسب المتعاطين للمواد المخدرة، لافتة إلى أنه وفقاً لبيانات حملات الكشف المبكر التى أجريت مؤخراً، فقد انخفضت نسب الحالات الايجابية بالجهاز الإدارى بالدولة، كما انخفضت كذلك نسب الحالات الايجابية بين سائقى الحافلات المدرسية.

ونوهت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان "2022-2026"، التى من المقرر أن يتم تنظيم فعالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاق هذه الخطة. 

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء نيفين القباج التضامن الاجتماعي المسح القومي

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