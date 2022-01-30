إزالة 112 حالة تعدٍ فى المرحلة الأولى من الموجة الـ19 بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن انتهاء المرحلة الأولي من الموجة 19 من الإزالات اليوم، موضحا أن هذه المرحلة شهدت إزالة 112 حالة تعد ما بين تعديات على أراضي زراعية وتعديات مبان.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أنه تم استرداد 2251 فدانا زراعيا و2010 أمتار مبانى، وغلق 22 محلا مخالفا.

ووجه الزملوط الشكر لكافة الجهات المشاركة في حصر وتنفيذ الإزالات، مؤكداََ علي أن المحافظة مستمرة فى حملاتها لإزالة كافة حالات التعدى على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية و البناء المخالف ، والتصدى لأى حالات تعدي جديدة فى المهد، للحفاظ على حق الدولة والشعب.

جدير بالذكر أن الموجة الثانية ستبدأ اعتباراً من 6 وحتي 26 من فبراير المقبل.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرر صرف مكافأة مالية لأعضاء لجنة استرداد الأراضي تقديراَ لجهودهم وتفانيهم العمل.

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وأشاد المحافظ في بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، الجمعة الماضي، بالمتابعة المستمرة لإزالة جميع أشكال التعدي على أراضي الدولة سواء بالزراعة أو البناء، والحفاظ على حق الدولة والشعب، موجهاَ بمنح مكافأة مالية لأعضاء اللجنة تقديراَ لجهودهم وتفانيهم في تحقيق هذا الانجاز.

وأضاف أنه جرى توجيه الشكر والتقدير لجميع أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، لتحقيق أعلى نسبة في استرداد الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية خلال الموجة 19 من الإزلات.

كان خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، قال إن أكثر المحافظات التى تم استرداد أراضي زراعية فيها هى محافظة الوادى الجديد ويليها الشرقية والبحيرة والمنوفية، مشيرا إلى إنه يتم تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة المصرية فى مختلف المحافظات، مضيفا أنه يتم إزالة التعديات على أراضى الدولة سواء كان تعدى بالبناء أو تعدى بالزراعة، وهناك متابعة مستمرة لوقف استنزاف الرقعة الزراعية بالتعديات.