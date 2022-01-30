عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 112 حالة تعدٍ فى المرحلة الأولى من الموجة الـ19 بالوادى الجديد

محافظ الوادي
محافظ الوادي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ  الوادي الجديد، عن انتهاء المرحلة الأولي من الموجة 19 من الإزالات اليوم، موضحا أن هذه المرحلة شهدت إزالة 112 حالة تعد ما بين تعديات على أراضي زراعية  وتعديات مبان.

وأشار محافظ  الوادي الجديد،  إلى أنه تم استرداد 2251 فدانا زراعيا و2010 أمتار مبانى، وغلق 22 محلا مخالفا.

ووجه الزملوط الشكر لكافة الجهات المشاركة في حصر وتنفيذ الإزالات، مؤكداََ علي أن المحافظة مستمرة فى حملاتها لإزالة كافة حالات التعدى على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية و البناء المخالف ، والتصدى لأى حالات تعدي جديدة فى المهد، للحفاظ على حق الدولة والشعب.

 جدير بالذكر أن الموجة الثانية ستبدأ اعتباراً من 6 وحتي 26 من فبراير المقبل.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرر صرف مكافأة مالية لأعضاء لجنة استرداد الأراضي تقديراَ لجهودهم وتفانيهم العمل.

اقرا ايضا:

وأشاد المحافظ  في بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، الجمعة الماضي، بالمتابعة المستمرة لإزالة جميع أشكال التعدي على أراضي الدولة سواء بالزراعة أو البناء، والحفاظ على حق الدولة والشعب، موجهاَ بمنح مكافأة مالية لأعضاء اللجنة تقديراَ لجهودهم وتفانيهم في تحقيق هذا الانجاز.

وأضاف أنه جرى توجيه الشكر والتقدير لجميع أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، لتحقيق أعلى نسبة في استرداد الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية خلال الموجة 19 من الإزلات.

كان خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، قال إن أكثر المحافظات التى تم استرداد أراضي زراعية فيها هى محافظة الوادى الجديد ويليها الشرقية والبحيرة والمنوفية، مشيرا إلى  إنه يتم تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة المصرية فى مختلف المحافظات، مضيفا أنه يتم إزالة التعديات على أراضى الدولة سواء كان تعدى بالبناء أو تعدى بالزراعة، وهناك متابعة مستمرة لوقف استنزاف الرقعة الزراعية بالتعديات.

الوادى الجديد الموجة الثانية التنمية المحلية محافظة الوادى الجديد التنمية البناء المخالف املاك الدولة وزير التنمية المحلية محافظ الوادي الجديد الزراعة

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يمنح أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة مكافأة مالية

ترشيحاتنا

مصر ضد المغرب.. خروج أحمد حجازي بسبب الإصابة وتريزيجيه البديل

بمشاركة 7 دول.. انطلاق فعاليات المدرسة الشتوية للتدريب على صيانة وترميم الآثار

المعجب المجنون.. شاب يقتحم منزل فنانة شهيرة بالسيارة

شاهد.. هدف المغرب في شباك مصر بعد خطأ أيمن أشرف

الشوط الأول .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام المغرب وبونو يتألق أمام الفراعنة

الانتهاء من "خطة 2026".. مدبولي يتابع جهود الدولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(0 - 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

الشوط الأول .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام المغرب وبونو يتألق أمام الفراعنة

مصرع 5 أشخاص فى حريق بجنوب الأقصر.. صور وفيديو

ليه يا أيمن .. شاهد إبراهيم فايق يوجه رسالة للاعب بعد تسببه في ضربة جزاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

أمم إفريقيا.. مفاجأة مدوية في تشكيل منتخب مصر لمواجهة المغرب

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

شاهد.. هدف المغرب في شباك مصر بعد خطأ أيمن أشرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

بعد 22 سرقة فاشلة.. لحظة إمساك لص بشاشة تليفزيون 70 بوصة

حسين فهمى : جمعية الفيلم من أهم المهرجانات

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

فيديو

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

تامر حسني يتسبب في تعالي صرخات الحاضرين في فورميلا الرياض.. فيديو

مستشار الرئيس للصحة: تجارب إكلينيكية سريرية في مصر لعقار كورونا الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ