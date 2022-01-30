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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إبراهيم محلب وزكريا عزمي يصلان عزاء ياسر رزق

عزاء ياسر رزق
عزاء ياسر رزق

شارك ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق ، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق، والكاتب عبد الحليم قنديل، والكاتب الصحفى جمال ابو عليوة، والمذيعة رشا مجدى، في عزاء الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، المقام حاليا في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

يذكر ان الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

الراحل ياسر رزق بدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986؛ حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررًا عسكريًّا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

بعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن «ماسبيرو»، عاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في 18 يناير 2011، ثم انتقل إلى المصري اليوم، ثم عاد مرة أخرى إلى مؤسسة أخبار اليوم رئيسًا لمجلس إدارتها ورئيسًا لتحرير جريدة الأخبار.
 

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عزاء ياسر رزق مجلس الوزراء مسجد المشير طنطاوى المشير طنطاوي عبد الحليم قنديل ئيس الجمهورية رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم الصحفي الراحل ياسر رزق

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