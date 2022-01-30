وزير التموين وعبدالمحسن سلامة وضياء رشوان في عزاء ياسر رزق.. صور

حرص، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، علي المشاركة في عزاء الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، المقام حاليا في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

كما شارك في العزاء، الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الكاتب الصحفي ابراهيم ابوكيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب وعماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب الصحفي عبدالله السناوي والكاتب الصحفي جمال فهمي وعصام كامل رئيس تحرير فيتو.

ووصل ايضا لمراسم العزاء، السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، والفنانة فردوس عبد الحميد والمخرج محمد فاضل والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية الاسبق،و يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، والإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الاعلى للاعلام والاعلامي نشأت الديهى، واسامة هيكل، واحمد المسلماني.

يذكر ان الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



الراحل ياسر رزق بدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986؛ حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررًا عسكريًّا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

بعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن «ماسبيرو»، عاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في 18 يناير 2011، ثم انتقل إلى المصري اليوم، ثم عاد مرة أخرى إلى مؤسسة أخبار اليوم رئيسًا لمجلس إدارتها ورئيسًا لتحرير جريدة الأخبار.

