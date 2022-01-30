وزيرة التضامن تؤدي واجب العزاء في ياسر رزق.. صور

شاركت، الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى، في عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم المقام حاليا في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

وشارك أيضا: الكاتب ثروت الخرباوي المفكر والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، وأيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، والكاتب الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين.

يذكر أن الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.



الراحل ياسر رزق بدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986؛ حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررًا عسكريًّا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.



بعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن «ماسبيرو»، عاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في 18 يناير 2011، ثم انتقل إلى المصري اليوم، ثم عاد مرة أخرى إلى مؤسسة أخبار اليوم رئيسًا لمجلس إدارتها ورئيسًا لتحرير جريدة الأخبار.

