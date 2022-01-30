وزيرة التخطيط عن حياة كريمة: نتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات ومستوى الإنجاز

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية،إن الوزارة تقوم بمتابعة مبادرة حياة كريمة من خلال مؤشرات أداء محددة ومن خلال منظومة إلكترونية ترصد الاحتياجات بشكل رقمي .

وأضافت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية في تصريحات لها: وتتابع الوزارة بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات ومستوى الإنجاز المُحقق في تنفيذ مؤشرات الأداء خاصةً معدلات الفقر، وإتاحة الخدمات وربط ذلك بأهداف التنمية المستدامة العالمية، كما تقوم الوزارة حاليًا وبالتعاون مع جامعة اكسفورد في قياس معدل الفقر متعدد الأبعاد على المستوى القومي والمحلي، وبما يساعد في قياس أثر جهود الدولة في تحسين معدل إتاحة الخدمات الأساسية.

كما أشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية إلى مركز المتغيرات المكانية بالوزارة والذي يُّمكن الدولة من متابعة المشروعات كافة في جميع أنحاء مصر، منذ بدء تنفيذ كل مشروع مرورًا بجميع مراحل التنفيذ، من خلال منظومة التصوير الفضائي بالمركز، وبما يضمن التخطيط المستدام لكل مشروع، موضحه أنه تم وضع جميع المؤشرات على خريطة أساس لكل قرية بما يوضح الخصائص كافة ومستوى الخدمات المرتبطة بها.



وتابعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية أن الوزارة مسئولة كذلك عن تنسيق المبادرات كافة التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية بحيث تتكامل مع جهود الدولة في إطار مبادرة "حياة كريمة".

المشروع القومي لتنمية الأسرة

أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية: أن من بين تلك المبادرات المهمة التي يتم العمل عليها وسيتم إطلاقها قريبًا "المشروع القومي لتنمية الأسرة" والذي سيتم تنفيذه في قرى مبادرة "حياة كريمة"، كما أن الوزارة مسئولة أيضًا عن الإدارة المالية للمشروع ومتابعة الأداء المالي مع مختلف جهات التنفيذ بشكل دوري.