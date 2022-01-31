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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع شمال الحرفيين

مشروع شمال الحرفيين
مشروع شمال الحرفيين

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من مشروع منطقة شمال الحرفيين الجاري تنفيذه بحي منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية .

وتعمل محافظة القاهرة على تشييد مشروع منطقة مدينة الحرفيين لنقل أصحاب الورش من عدة مناطق أبرزها القاهرة التاريخية.

يقام مشروع منطقة شمال الحرفيين على مسطح يبلغ  حوالى ‎60 فدانا بحى منشأة ناصرو يشمل المشروع 15 عمارة تضم كل واحدة 40 وحدة سكنية بإجمالي 600 وحدة يبلغ مسطح الوحدة الواحدة 83 م2. 

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يضم 3 عمارات بإجمالي 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2 و يتضمن المشروع إقامة 984 ورشة حرفية بمسطح يتراوح بين 12 م٢ الي 40 م٢ للورشة الواحدة.  

كما يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة  ومباني خدمية للورش ويتضمن المشروع كافة الخدمات كمسجد بمسطح 1644م2 ، وكنيسة بمسطح 2000 م٢. 

و يشمل مدرسة مَهنية بمسطح 1514 م٢ ، ووحدة صحية بمسطح ‎397 م٢، و به وحدة اسعاف بمسطح 133 م٢ و سجل مدنى بمسطح 300 م٢، وكذلك  يضم  وحدة إطفاء بمسطح 346 م٢ ، ونقطة شرطة بمسطح 334م2. 

 يشمل مخبز بمسطح 1736 م٢ ، وسوق تجارى بمسطح 596 م٢و يضم منافذ بيع بمسطح 360 م٢ ، وناد اجتماعى بمسطح 10357م2 كما  يضم المشروع موقف ميكروباص ومينى باص وخدماته بمسطح 11372 م2.

القاهرة منطقة شمال الحرفيين الورش طبيعة القاهرة التاريخية محافظ القاهرة

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