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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 10 ساعات إطفاء وتبريد.. صدى البلد يرصد كواليس حريق الحسين "تفاصيل"

لحظة اشتعال النيران
لحظة اشتعال النيران فى عقار الحسين المحترق

على مدار 10 ساعات متواصلة من العمل ، انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من عمليات الإطفاء والتبريد في حريق المشهد الحسين بالجمالية ، حيث تم إنقاذ كافة العالقين داخل العقاريين المحترقين ، فيما أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة واختناقات ، تم نقلهم إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الكاملة لهم بناءا على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

“ محافظ القاهرة يتابع عمليات الإطفاء ”

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسينى نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين وأسفر عن ١٢ مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم ٣ شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني  وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثاني والى العقار رقم ٤ و 5.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء.
وأكد محافظ القاهرة الذى الذى انتقل لموقع الحريق فور نشوب على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق ، كما وجه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابى الحادث .

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“ معاينة وقرارات النيابة ”

في الوقت الذي وصل فيه فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط بلاغ الحريق لكشف ملابساته واستعجلت تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات ، كما استعجلت تحريات المباحث حول الحادث وسؤال شهود العيان .

“ تعليق وزير الاوقاف على الحريق ”

فيما أكدت وزارة الأوقاف أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لم يصب المسجد بأي ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بيان: وقد وجهت على الفور كلا من رئيس القطاع الديني و مدير مديرية الأوقاف القاهرة، وكنت أتابع الأمر معهم لحظة بلحظة ، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع ، وأن يسلم الجميع من كل سوء.

جهود كبيرة بذلتها قوات الحماية المدنية بالقاهرة لسرعة محاصرة النيران التي شبت في عقار سكني خلف مسجد الحسين بالجمالية ، حيث تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق في عقار سكني خلف مسجد الحسين ووجود محتجزين في الشقق .

علي الفور انتقلت ١٠ سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء انتصار منصور المدير العام ، ونجحت فرق الإنقاذ في استخراج المحتجزين من خلال سلم هيدروليكي .

فيما قامت القوات بجهود كبيرة لسرعة إخماد النيران التي اشتعلت في عدد من الشقق ، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب في الطابق الأرضي وامتدت النيران لتلتهم أجزاء كبيرة من ٣ طوابق أخرى ، وامتدت النيران لعقار مجاور  .

ويرجح أن يكون ماس كهربائي في كابل كهرباء مجاور للعقار محل البلاغ السبب في الحريق ، وفي انتظار تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتحديد حجم الخسائر والتلفيات وأخطرت النيابة للتحقيق .
 

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