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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حذر من الكاميرون.. شطة: الأخطاء التحكيمية متعمدة وفجة خلال لقاء مصر والمغرب

منتخب مصر
منتخب مصر

علق عبد المنعم شطة، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد الإفريقي سابقًا، على فوز المنتخب المصري على نظيره المغربي في بطولة كأس أمم أفريقيا، قائلًا: "كيروش لم يقدم حلا للفريق، بل صلاح وتريزيجيه والنني واللاعبين الكبار".

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني،: "كيروش الآن عمل الصح.. وهو مدرب كبير بلاعبين كبار، ولكن أؤكد أن اللاعبين الكبار هم أصحاب الفوز والأداء الجيد.. ومصر المرشحة الأولى الآن بعد استعادة اللاعبين لأماكنهم من جديد".

 

وواصل قائلًا: "أظن أن اللاعبين هم من أداروا مباراة المغرب.. والأخطاء التحكيمية كانت متعمدة وفجة، والكابتن عصام عبد الفتاح عليه مسئولية كبيرة في مواجهة ذلك".


وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز الماراثوني على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي مساء أمس الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أحمدو أهيدجو».

 

ويخوض منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي يوم الخميس المقبل أمام منتخب الكاميرون.
 

 

عبد المنعم شطة الاتحاد الافريقي المنتخب المصري كاس امم افريقيا منتخب مصر

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