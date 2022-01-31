بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة.. الداخلية تنظم زيارات لعدد من المدارس.. صور

أوفدت مديريات الأمن عددا من الضباط لزيارة عدد من المدارس وعقد لقاءات مع طلبة المدارس لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى سطرها رجال الشرطة الأبطال فى ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة.

بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين وذلك تزامناً مع الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة التى شهدت على تضحيات وبطولات رجال الشرطة على مر العصور.

وتم خلال الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب وسط ترحيب من جانب إدارات المدارس التى تم عقد اللقاءات بها، وقد أعرب الحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل متمنيين لهم دوام التوفيق فى أدائهم لمهام عملهم ورسالتهم فى حفظ الأمن.

في سياق آخر، أقامت مديريات الأمن احتفالات لعدد من أسر الشهداء والمصابين وذلك فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 70، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة والمصابين تقديراً وعرفناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

وتم خلال الاحتفالية تقديم التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بتلك المناسبة الوطنية التى تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

ومن جانبهم ، أعربت أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الاحتفالات والتى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.