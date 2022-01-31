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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 625 كيلو سكر وأرز مجهول المصدر خلال حملات تموينية بالشرقية

مواد غذائية
مواد غذائية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تموينية برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة وأسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجملة لوجود سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥٠٠ كيلو سكر حر و١٢٥ كيلو أرز أبيض مجهول المصدر علي ذمة المحضر.

 

كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب أنشطه تجاريه للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر وتم تحرير عدد ٢ محضر لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.

 

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كما تم تحرير ٣ محاضر ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

التموين الشرقية ضبط تحرير حملات تموينيه المصانع مجهول المصدر

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